Янукович доручив Кабміну компенсувати аграріям витрат на електроенергію для меліорації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду передбачити кошти на компенсацію витрат сільгоспвиробників на електроенергію, що її вони використовують для меліорації, при підготовці проекту Державного бюджету на 2012 рік.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час відвідування будівництва овочесховища й логістичного центру Green Team в Каховці під час робочого візиту до Херсонської області.

"Ми повинні нарощувати меліорацію, і держава повинна мотивувати цей процес. І виконувати закон, який ми вже прийняли і який дає можливість для меліоративних районів стримати вартість електроенергії", - сказав В. ЯНУКОВИЧ, і, звертаючись до заступника міністра фінансів Сергія РИБАКА, додав: "Під вашу особисту відповідальність, щоб у бюджеті наступного року були передбачені кошти на зниження ціни на електроенергію".