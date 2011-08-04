Київська область закупить 10 тис. тонн зерна для формування регіонального фонду

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Київська регіональна інвестиційна компанія» почала закупівлю 10 тисяч тонн зерна для формування обласного регіонального фонду продовольчого зерна.

Про це повідомив голова обласного штабу із забезпечення збору врожаю, перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Ярослав МОСКАЛЕНКО на виїзному засіданні штабу, повідомила УНІАН прес-служба ОДА.

За його словами, зерно закуповується згідно з Програмою забезпечення Київської області продовольчим зерном на 2011-2012 роки і буде використовуватися для хлібопекарської галузі та забезпечення продовольчої безпеки області.

«З метою стабілізації внутрішнього ринку зерна і недопущення необґрунтованого зростання цін ми навесні плануємо провести інтервенцію на ринку», - зазначив Я.МОСКАЛЕНКО.

Він повідомив, що зерно для програми реалізує ЗАТ «Васильківхлібопродукт» на загальну суму 18 млн. грн. «Це підприємство відповідає обов`язковим кваліфікаційним вимогам, реалізує зерно за ціною не вище середньої, крім того, безкоштовно буде зберігати зерно протягом необхідного нам часу, - сказав заступник голови ОДА. - Тому і було вирішено закупити всю необхідну кількість в одного виробника».