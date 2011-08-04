Мінекономрозвитку: підвищення цін на алкоголь сприятиме запобіганню обігу фальсифікату

Приведення рівня мінімальних опотово-відпускних і роздрібних цін на вітчизняні алкогольні напої у відповідність з реальними витратами на їх виготовлення і реалізацію сприятиме запобіганню виробництву й обігу фальсифікату.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Повідомляється, що нинішній рівень мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв визначений з урахуванням собівартості їх виробництва і реалізації, акцизного збору й інших податкових платежів, які діяли наприкінці 2009 року. «З часу останнього корекції рівня мінімальних цін індекс цін виробників промислової продукції становив 139,8%, а з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік на кінець року цей показник становитиме 143%; ціни на спирт етиловий і виноматеріал, які в структурі мінімальних цін на алкогольні напої займають близько 20%, виросли більш ніж удвічі; відбулося збільшення ставок акцизного збору, зокрема на горілку, лікерогорілчані вироби й вина в скляній тарі місткістю 0,7 л і 0,75 л на 6,9%, коньяки - на 42,9% тощо», - пояснили у відомстві.

Відзначається, що невідповідність нинішнього рівня мінімальних цін на алкогольні напої умовам ринку нівелює головну мету їх впровадження – запобігання виробництву й обороту фальсифікованих підакцизних товарів.

Нагадаємо, Кабмін України 3 серпня ц.р. ухвалив рішення підвищити мінімальні оптово-відпускні й роздрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%. Мінімальна роздрібна ціна на горілку з близько 17,96 грн. за півлітра підвищена до 26,10 грн., на коньяк 3 зірки – з 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – з 12 до 18 грн. Постанова набирає чинності з дня публікації.