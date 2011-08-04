Гідрометцентр прогнозує урожай зерна в обсязі 44-45 млн. тонн

Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай зернових культур нинішнього року в обсягу 44-45 млн. тонн (у вазі після доопрацювання).

Про це УНІАН повідомили в Гідрометцентрі.

Повідомляється, що Гідрометцентр підвищив свій попередній прогноз урожаю (43,2 млн. тонн) за рахунок уточнення площ під посівами в бік збільшення.

За прогнозами фахівців відомства, урожай озимої і ярої пшениці становитиме 19 млн. тонн (у вазі після доопрацювання), ячменю – близько 8-8,5 млн. тонн, жита – 0,7 млн. тонн.

Урожай кукурудзи очікується на рівні 15 млн. тонн, при цьому наголошується, що перспективи щодо цієї культури дуже добрі – посіви оптимально зволожені і забезпечені теплом.

Щодо круп`яних культур, за даними Гідрометцентру, урожай гречки становитиме 0,3 млн. тонн, проса – 0,2 млн. тонн, гороху – 0,5 млн. тонн і вівса – 0,6 млн. тонн.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України урожай зерна цього року становитиме 47 млн. тонн.