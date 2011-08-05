У Китаї в рамках боротьби із забороненими харчовими добавками закрито 5 тис. підприємств

У Китаї в рамках кампанії боротьби із забороненими харчовими добавками заарештовано 2 тис. осіб і закрито 5 тис. підприємств.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі, зазначивши, що таким є результат кампанії перевірок санітарно-гігієнічних умов на об`єктах харчової промисловості Китаю.

Кампанію було розпочато в квітні після низки скандалів, викликаних повідомленнями, зокрема, про м`ясо, яке світиться вночі, або про булочки, до яких додавали фарбу, щоб продати дорожче.

В межах кампанії перевірено 6 млн. дрібних підприємств харчового сектора. Китайська поліція знищила мережу "підпільних" об`єктів, де харчові добавки чи продукти виготовляли незаконно.

У заяві, яку оприлюднила урядова комісія, відповідальна за безпеку продуктів харчування, сказано, що кампанію перевірок продовольства вестимуть і далі, а винних у порушеннях будуть "суворо карати".

Як зазначає Бі-Бі-Сі, останніми роками низка скандалів довкола небезпечних продуктів сильно підірвала довіру споживачів до виробників харчів, особливо в молочній галузі.

Після того, як у 2008 році шестеро немовлят померли, а 300 тис. захворіли, отруївшись хімікатом у молочній суміші, влада Китаю запровадила жорсткі заходи контролю за безпекою дитячих продуктів.

Згодом з`ясувалося, що хімічну речовину меламін, яку застосовують у промисловому виробництві, додавали до молочної суміші, щоб штучно підвищити її поживність.

Той скандал призвів до відкликання дитячої молочної суміші китайського виробника і завдав шкоди репутації Китаю як виробника безпечних і надійних товарів.

Цього року служба контролю за якістю закрила майже половину з 1 тис. 176 молочних комбінатів Китаю під час кампанії, що має на меті підняти стандарти у галузі.

Верховний Суд Китаю видав вказівку виголошувати смертні вироки тим засудженим, чиї дії або бездіяльність призвели до смерті людей, які отруїлися неякісними харчами.

Однак у Китаї часто порушують норми і правила, а через зростання цін на продукти частина виробників намагатимуться і далі йти на різні вигадки, аби збільшити прибутки.