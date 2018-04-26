Уряд підвищив "фінансовий градус" аквавіти

Кабінет Міністрів України взявся за "фінансовий градус" алкоголю - підвищив мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%. Таким чином, МРЦ на горілку зросла з 17,96 грн. за 0,5 літра до 26,10 грн., коньяк (3 зірки) - з 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) - з 12 до 18 грн. Відтепер на полицях магазинів продукції, дешевше встановленого рівня, бути не повинно.

Мінімальні роздрібні ціни були введені ще в 2008 році з ініціативи виробників міцного алкоголю як механізм боротьби з «тіньовим» ринком. Обгрунтувавши розрахунок собівартості виробленого продукту, вони тоді довели, що легально випущена горілка, з якої сплачено всі податки, не може коштувати дешевше 14 грн. за 0,5 л. Як зазначалося, введення єдиної МРЦ допоможе покупцеві відрізнити якісний товар від фальсифікату - якщо виробник пропонує дешевший продукт, значить він "мінімізує" витрати або не дотримується технології, використовує дешеве неякісну сировину, штучні добавки тощо

Крім того, «тіньовики», продаючи свою продукцію за тією ж ціною, що й легальний виробник, втрачає конкурентну перевагу у вигляді демпінгової вартості, а в рівній боротьбі шанси останнього, з урахуванням відомих торгових марок, значно вище. Пізніше МРЦ були підвищені, проте на сьогодні їх рівень не відповідав ринковим показникам.

Виробники алкоголю ще в квітні ц.р. заявляли про необхідність перегляду убік підвищення мінімальних роздрібних цін, пояснюючи це збільшеною вартістю сировини, енергоресурсів, підвищенням податків і збільшенням собівартості виробництва. А невідповідність діючого рівня мінімальних цін умовам ринку нівелює головну мету їх введення - запобігання виробництва і обігу фальсифікованих підакцизних товарів.

Як відзначають у холдингу Global Spirits (ТМ «Хортиця», «Шустов»), внаслідок зростання роздрібних цін на алкоголь МРЦ перестали служити стримуючим фактором для «тіньового» ринку.

Директор асоціації «Укргорілка» Іван Жолнер нагадав, що збільшення МРЦ передував зростання в 2 рази цін на спирт, підвищення двічі акцизного збору. Тому встановлена ​​ціна на рівні 26,1 грн. за пляшку горілки є мінімально можливою, в ній враховані інтереси не тільки великих і середніх виробників, але і дрібних.

«З часу останньої корекції рівня МРЦ індекс цін виробників промислової продукції становив 139,8% (2010 - червень 2011 року), а з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011-ий, на кінець року даний показник досягне 143%; вартість спирту етилового та виноматеріалів, яка в структурі мінімальних цін на алкогольні напої займає близько 20%, зросла більш ніж удвічі; збільшилися ставки акцизного збору, зокрема, на горілку, лікеро-горілчані вироби та вина в скляній тарі місткістю 0,7 і 0,75 л на 6,9%, коньяки - 42,9% і т.д.», - пояснили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Саме тому уряд почув прохання виробників.

Як відзначили в Мінекономрозвитку, приведення рівня мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на вітчизняні алкогольні напої у відповідність з реальними витратами на їх виготовлення і реалізацію буде служити запобіганню виробництва і обігу фальсифікату.

При цьому виробники запевняють, що введення нових МРЦ не відіб'ється на цінах продукції в роздробі найбільших виробників. Вони, як і уряд, впевнені, що підвищення МРЦ знизить тіньовий обіг алкогольних напоїв.

На думку директора з маркетингу холдингу Global Spirits Георгія Майорова, реалізація постанови Кабміну буде сприяти і наповненню державного бюджету.

«За нашими даними, зараз на частку тіньовиків припадає 25-30% ринку горілки, тоді як після введення мінімальних цін наприкінці 2008 року цей показник скоротився до 5-10%. Якщо говорити об'єктивно, то при нинішній вартості спирту і комплектуючих 0,5 л горілки не може коштувати дешевше 26,10 грн.", - підкреслив Г.Майоров.

«Вважаємо, що наступним логічним кроком уряду має стати посилення контролю продажу та цін в точках оптової реалізації алкоголю», - підсумував Г.Майоров.

Лілія Коваль (УНІАН)