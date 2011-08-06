В Україні вже зібрано 31 млн. тонн зернових

На сьогодні в Україні зібрано 31 млн. тонн зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив журналістам під час відвідання міжнародного етнофестивалю «Жнива-2011», який проходить сьогодні в селі Пирогове біля Києва.

«Це прекрасний результат», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, в Україні залишилося обмолотити зерно на 1 млн. га.

«Найближчим часом ми це зробимо. Ми будемо цього року з прекрасним урожаєм, якого нам буде достатньо і на цей, і на наступний рік», - підкреслив прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. За прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України урожай зерна поточного року становитиме 47 млн. тонн.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай зернових культур поточного року обсягом 44-45 млн. тонн (у вазі після дообробки).