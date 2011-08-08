Сьогодні дощі очікуються лише в західних областях України

У понеділок, 8 серпня, за прогнозами синоптиків в західних областях України буде хмарно з проясненнями, дощі, грози, вночі у карпатському регіоні, вранці та вдень у західних областях місцями сильні дощі, град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, на решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 12-17, на Закарпатті та узбережжі Криму до 20°; вдень 24-29°, у південній та східній частинах 28-33°. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с.

У Києві та області без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

7 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, в районі Євпаторії 18°; в Дніпрі біля Києва 21°.