На Житомирщині Аграрний фонд почав закупівлі круп'яних культур нового врожаю

У Житомирській області Аграрний фонд почав закупівлі круп'яних культур врожаю 2011 року до державного інтервенційного фонду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, мова йде про закупівлі зерна нового врожаю у 2011/12 маркетинговому періоді.

Зерно закуповується в регіоні за наступними цінами: горох: мінімальна ціна - 2680 грн, максимальна ціна - 3220 грн, овес - 1900 грн і 2280 грн відповідно, просо - 2500 грн і 3000 грн.

Станом на 8 серпня на хлібоприймальні підприємства Житомирської області надійшло вже 60 тис. тонн зерна нового врожаю.

Із загальної кількості зерна, що надійшло, 30,7 тис. тонн складає ріпак, 6,6 тис. тонн - ячмінь, 1,3 тис. тонн - жито і 21,3 тис. тонн - пшениця, з якої 40% - продовольча.

В цілому в агроформуваннях до прийому зерна вже готові 930 складських приміщень загальною місткістю 720 тис. тонн.

Крім того, в регіоні функціонують 23 сертифікованих хлібоприймальних підприємства та зерносховища загальною місткістю 515 тис. тонн.

Аграрії області планують зібрати цього року 1 млн 190 тис. тонн зерна.