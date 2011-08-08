Перші шість фермерів Рівненської області отримали кредити під 2% річних

Перші шість фермерів Рівненської області отримали з обласного бюджету кредити для розвитку сільгоспвиробництва на суму до 60 тисяч гривень кожен під 2% річних.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної асоціації фермерів Дмитро УКРАЇНЕЦЬ, наступними претендентами на отримання таких кредитів стануть ще 30 фермерів, які спеціалізуються на вирощуванні овочів і великої рогатої худоби.

Таку позику надають їм в рамках п'ятирічної обласної Програми підтримки фермерських господарств, яку в 2011 році ініціювала обласна влада.

Оскільки пріоритетними напрямами для сільського господарства регіону є тваринництво і овочівництво, то перевага буде надаватися фермерам, які працюють саме в цих галузях. На реалізацію цієї програми в обласному бюджеті вже закладено 700 тисяч гривень, а до кінця року обласна влада планує виділити ще 800 тисяч.

Коментуючи виділення дешевих кредитних ресурсів, голова обласної асоціації фермерів Д. УКРАЇНЕЦЬ зазначив: «Згідно з цією програмою, фермери цього року повинні отримати півтора мільйона гривень. Ці кошти підуть на виробничі потреби фермерів."