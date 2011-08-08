Уряд затвердив список платних послуг Держземагентства

Уряд затвердив перелік платних послуг, які надаються Державним агентством земельних ресурсів України.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №835 від 1 серпня 2011 р., опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» (№143 від 6 серпня).

Зокрема, згідно з переліком платних послуг, вартість надання витягу з Поземельної книги становитиме 71 грн., видача відомостей з документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою, – 59-107 грн. за один аркуш, видача відомостей про межі земельної ділянки - 20 грн., видача витягу з документації із землеустрою про вартість сільськогосподарських угідь – 288 грн., державна реєстрація земельної ділянки – 93 грн., державна реєстрація державного акту на право власності (на право постійного користування) на земельну ділянку – 102 грн., державна реєстрація права власності на земельну ділянку у разі надання його на підставі цивільно-правового договору з відчуження землі або свідоцтва про право на спадок – 97 грн., державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки – 129 грн., видача державного акту на право власності на землю або на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого – 182 грн., видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 70 грн. для юридичних осіб, 32 грн. - для громадян.