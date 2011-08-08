На базі сільрад створять кооперативи - Присяжнюк

На базі кожної сільської ради буде створено безприбутковий кооператив, який буде займатися заготівлею та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив в суботу, 6 серпня, під час відвідин Уманського тепличного комбінату, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

За словами міністра, така домовленість була досягнута під час нещодавнього засідання президії Асоціації сільських та селищних рад. «Я не сприймаю те, що молоко зараз вивозиться без контролю сільської ради, заготівля м'яса теж фактично безконтрольна. До того ж, за вимогами СОТ, у 2014 році ми повинні заборонити забій худоби у приватних дворах. Тому створення таких кооперативів - це необхідність сьогодні», - повідомив глава Мінагропрода.

За словами М. ПРИСЯЖНЮКА, це будуть підприємства, які будуть виконувати функції всім відомої в минулому Укоопспілки. На думку міністра, завдяки їм, також вдасться знизити вартість послуг для селян. «Ідентифікація худоби сьогодні коштує більше, ніж 60 грн. Це знущання над аграрним сектором. Ми знизимо її вартість до 20 грн", - сказав він.