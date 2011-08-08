Урожай зерна у 2011 р. складе 50 млн тонн - Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК прогнозує урожай зерна у 2011 році в обсязі 50 млн тонн.

Про це він заявив в суботу, 6 серпня, під час відвідин етнографічного фестивалю «Жнива - 2011. Весілля», який проходив в Музеї народної архітектури та побуту в селі Пирогово.

За словами глави міністерства, цього року в Україні буде зібрано близько 50 млн тонн зерна. При цьому міністр прогнозує, що 60% зібраного врожаю буде продовольчим. «Таких показників в Україні вдавалося досягти лише двічі - у 1990 і 2008 роках. Українські аграрії можуть пишатися зібраним урожаєм», - повідомив М. ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозувало урожай зерна в обсязі 47 млн тонн.

При цьому, Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай зернових культур в поточному році в обсязі 44-45 млн тонн (у вазі після доробки).