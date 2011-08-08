Уряд затвердив перелік платних послуг Держземагентства

Уряд затвердив перелік платних послуг, які надаються Державним агентством земельних ресурсів України.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 835 від 1 серпня ц.р., опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 143 від 6 серпня).

Зокрема, згідно з переліком платних послуг, вартість надання витягу з Поземельної книги складе 71 грн, видача відомостей з документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою, - 59-107 грн за один лист, видача відомостей про межі земельної ділянки - 20 грн, видача витягу з документації із землеустрою щодо вартості сільськогосподарських угідь - 288 грн, державна реєстрація земельної ділянки - 93 грн, держреєстрація держакта на право власності (на право постійного користування) на земельну ділянку - 102 грн, держреєстрація права власності на земельну ділянку у разі надання його на підставі цивільно-правового договору з відчуження землі або свідоцтва про право на спадщину - 97 грн., держреєстрації договору оренди (суборенди) земельної ділянки - 129 грн. , видачі держакту на право власності на землю або на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого - 182 грн., видача витримки з техдокументації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки - 70 грн. для юросіб, 32 грн. для громадян.