Завтра на заході та півночі України очікуються дощі, місцями сильні

Завтра у західних областях Україні очікуються дощі, місцями сильні (в Карпатах дуже сильні дощі).

У Житомирській, Вінницькій, а вдень і в більшості північних областей короткочасні дощі, місцями сильні, грози, в окремих пунктах град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25-30 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без опадів.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень в західних областях 18-23°, у північних та місцями в центральних областях 23-28°, на решті території 29-34°.

Вітер південно-західний, з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями сильні, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, в Дніпрі біля Києва 21°.