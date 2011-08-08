На підтримку будівництва теплиць в ц.р. направлено 50 млн грн. - Присяжнюк

На підтримку будівництва теплиць в цьому році направлено 50 млн грн.

Про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив в суботу, 6 серпня, під час відвідин Уманського тепличного комбінату, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

За словами М. ПРИСЯЖНЮКА, цього року в державному бюджеті України вперше передбачено виділення коштів на відшкодування вартості будівництва теплиць. «До цього року державної підтримки взагалі не було. І дивіться, до чого це призвело, - ми імпортуємо овочі. У поточному році ми вперше передбачили державну підтримку в обсязі 50 млн грн, які будуть спрямовані на відшкодування вартості будівництва інноваційних теплиць», - повідомив міністр.

У відомстві зазначають, що Україні потрібно стрімко і динамічно перебудувати тепличне господарство. Для цього Мінагрополітики ініціює збільшення державної підтримки будівництва теплиць і введення для них спеціальних тарифів на енергоносії. За словами М. ПРИСЯЖНЮКА, 450 га тепличного господарства, які є зараз в Україні, - вкрай недостатньо. «Тому ми плануємо на наступний рік запропонувати Кабміну збільшити підтримку реконструкції тепличного господарства у вигляді компенсацій на будівництво теплиць, а також виділення коштів на компенсацію відсотків за кредитами, виданими на будівництво теплиць», - зазначив М. ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, Мінагропрод за дорученням прем'єр-міністра розробляє постанову про запровадження спеціальних тарифів на енергоносії для енергоекономних тепличних комплексів. «Для теплиць, які є ефективними, енергоекономними, ми запропонуємо тарифи на газ на рівні тарифів для населення та електроенергію за першим тарифом», - повідомив міністр.