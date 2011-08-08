Мінагропром посилить боротьбу з фальсифікатом насінної продукції

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює посилення боротьби з фальсифікатом насінної продукції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

У відомстві вважають, що Україна має всі шанси для того, щоб стати одним із світових лідерів з виробництва насінної продукції. Для цього Мінагропрод ініціює удосконалення відповідної законодавчої бази і заходи з протидії розповсюдженню фальсифікованого насіння і саджанців.

«Відродження вітчизняного насінництва і розсадництва – пріоритет номер один для міністерства. Ми поставили собі завдання вже за кілька років перейти на стовідсоткове використання якісного вітчизняного насіння під час посівних кампаній», - заявив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що по деяких видах продукції існують серйозні проблеми, як наслідок, виробники віддають перевагу посадковому матеріалу зарубіжної селекції, до того ж, збільшується кількість контрафактної продукції і неякісного насінного і посадкового матеріалу.

Для вирішення цих проблем здійснюється низка заходів. «Зараз збираються і узагальнюються пропозиції від учасників ринку. Після вивчення вони будуть направлені до профільного комітету Верховної Ради України», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

Також ухвалені зміни до Податкового кодексу України, які передбачають повернення до сплати податку на додану вартість імпортерами насіння. Таким чином, дискримінаційні для українських виробників норми, які діяли з 2010 року, скасовані.

«В усьому світі насінницький бізнес вважається одним з найприбутковіших, адже завдяки правильно побудованій стратегії дозволяє за час достатньо нетривалий забезпечити високу рентабельність підприємства. Маючи непогану матеріально-технічну і наукову базу, унікальний клімат, наші виробники абсолютно спроможні у майбутньому конкурувати на міжнародному ринку», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.