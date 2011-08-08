Глава Держземагентства: спекуляцій землею в Україні не буде

Голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО стверджує, що спекуляцій землею сільськогосподарського призначення в Україні не буде.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це С.ТИМЧЕНКО заявив сьогодні, 8 серпня, в Дніпропетровську на семінарі з питання запровадження ринку землі.

«Спекуляція землею, яка була раніше, не повториться. Просто це буде невигідно», - сказав глава Держземагентства.

За його словами, на перепродаж ділянки землі в перший рік після покупки буде введена 100% держмито від нормативної оцінки цієї ділянки. На другий рік мито складе 90%, на третій - 80% і т.д. - до 10% на дев`ятий рік володіння.

«Вигідно перепродувати землю буде десь до 6-7-му році володіння. Ми тим самим боремося зі спекуляцією і одночасно стимулюємо людей працювати і виробляти продукцію на землі», - зазначив С.ТИМЧЕНКО.

За його словами, міфи про те, що олігархи нібито скуплять всю землю України - безпідставні, оскільки, законопроект «Про ринок земель» обмежує володіння землею окремим громадянином в обсязі не більше 2 тис. га.

«Законопроектом передбачено всі моменти для недопущення скуповування земельних ділянок на підставних осіб. Кожен громадянин, який захоче купити земельну ділянку і при цьому сума його угоди буде перевищувати 150 тис. грн., повинен надати податкову декларацію про законність походження його грошей», - зазначив глава Держземагентства.

С.ТИМЧЕНКО підкреслив, що, згідно з нормами законопроекту, покупець землі буде проходити в рамках захисту економічної конкуренції антимонопольну перевірку на родинні зв`язки з групами зацікавлених осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.ТИМЧЕНКО, який провів у Дніпропетровську семінар з питання запровадження ринку землі, заявив, що вартість землі та її оренди в Україні з кожним роком буде збільшуватися. За його словами, на темпи росту ціни на землю будуть впливати три основні чинники. Перший - розвиток інфраструктури агропромислового комплексу та інфраструктури села. Другий - консолідація земель у великі масиви для зручності її обробки. Третій - підвищення якості ґрунтів.