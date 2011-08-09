На Кіровоградщині прокуратура повернула у держвласність понад 900 га земель водного фонду

Прокуратура Кіровоградської області в судовому порядку повернула у державну власність понад 900 га земель водного фонду, незаконно зайнятих внаслідок зловживань посадовців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прокуратурі області.

У 2003 році Онуфріївська районна державна адміністрація та ВАТ «Станція Придніпровська» уклали договір оренди земельної ділянки водного фонду загальною площею 903,4 га. Згодом посадові особи РДА, діючи в інтересах третіх осіб, вчинили службове підроблення та одноособово уклали додаток до даного договору. Відповідно до змін договір оренди земельної ділянки водного фонду ВАТ «Станція Придніпровська» вважався укладеним на 49 років.

За вказаним фактом у 2008 прокуратурою було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.365 КК України та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України відносно колишнього голови Онуфріївської райдержадміністрації. Також прокуратура звернулась до Господарського суду Кіровоградської області про визнання недійсним додатку до договору оренди земельної ділянки. Рішенням суду позовні вимоги прокуратури області задоволено у повному обсязі. За наслідками касаційного перегляду вказане рішення суду першої інстанції залишено без змін, а скарга ТОВ «Станція Придніпровська» - без задоволення.

Крім того, рішенням Господарського суду Кіровоградської області ВАТ «Станція Придніпровська» зобов’язано звільнити самовільно зайняту земельну ділянку та повернути її до власності держави.