У Херсонській обл. за два тижні розкрито 43 злочини у сфері реалізації зерна

У Херсонській області за два тижні розкрито 43 злочини у сфері реалізації зернових і технічних культур нового урожаю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, з 25 липня на території області проходить цільове відпрацювання ринку зернових і технічних культур, що пов`язане з попередженням і розкриттям злочинів, пов`язаних зі збиранням врожаю зернових поточного року, насамперед, зберігання зерна, придбаного державою для формування продовольчого держрезерву.

У рамках відпрацювання перевіряються елеватори, хлібоприймальні пункти, зернотоки та інші об`єкти, пов`язані зі зберіганням, виробництвом і реалізацією зернових. А також підприємства, що діють на ринку заготівлі і реалізації зерна на предмет цільового використання бюджетних коштів у рамках програм підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу.

З числа розкритих за зазначений період 43 злочинів 10 кримінальних справ порушені за фактами крадіжки, 14 - за шахрайство, 6 - за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним за допомогою службового становища, 13 - за зловживання службовим становищем або владою, перевищення повноважень, службову підробку, недбалість, отримання і дачу хабара. Всього з початку відпрацювання перевірені 41 підприємство, які здійснюють свою діяльність у сфері зернообороту. Затримано 9 осіб, які скоїли злочини, виявлено - 9, арештовано - 5. За порушеними кримінальними справами забезпечено відшкодування збитків на суму 1,12 тис. грн.

У відпрацюванні окрім співробітників управлінь з боротьби з економічними злочинами і з організованою злочинністю були задіяні співробітники Державтоінспекції.