На Чернігівщині посилено контроль стану поверхневих вод р.Судость

На території Чернігівської області з метою виявлення можливого впливу забруднення р. Судость встановлено посилений контроль за станом поверхневих вод поблизу с. Грем’яч Новгород-Сіверського району (3 км від гирла).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Станом на 8 серпня вміст фосфат-іону у воді становить 1,14 мг/дм3 (перевищення гранично допустимих концентрацій у 6,7 разів), марганцю – 0,12 мг/дм3 (перевищення гранично допустимих концентрацій у 12 разів). Вміст розчинного кисню склав 5,64 мг/дм3. Разом з тим, у межах Чернігівської області ознак загибелі риби не зафіксовано.

Оскільки ситуація щодо забруднення фосфат-іонами р. Судость на території Чернігівщини не стабілізувалася, посилений контроль стану поверхневих вод в р. Судость ще триватиме.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня на території Росії у р. Судость сталася масова загибель риби. Аналізи проб води р. Судость підтвердили зниження показників розчинного кисню у воді внаслідок попадання у річку під час сильних злив з торф’яних боліт мікроелементів, що викликають гнилісні процеси і фарбують воду у червоно-бурий колір.