У Чернігівській області прогноз валового збору зерна збільшено до 1,8 млн тонн

На Чернігівщині прогноз валового збору зерна переглянутий у бік збільшення - з 1,7 млн тонн зерна до 1,75-1,8 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації, врожайність зернових культур цього року на Чернігівщині в середньому майже на чверть вище, ніж у минулому році. Так, минулого року при надзвичайно складних погодних умовах сільгоспвиробники області зібрали урожай зернових з середньою врожайністю 19,9 центнера з гектара. Всупереч непростим кліматичним умовам нинішньої весни і літа, зернові культури в регіоні дають більшу врожайність - 25,1 центнерів з гектара.

У зв'язку з цим попередній прогноз валового збору зерна в області переглянутий у бік збільшення (у минулому році зібрали трохи більше 1,5 мільйона тонн зерна). Збільшення очікується за рахунок пізніх зернових культур, зокрема кукурудзи, на вегетацію якої кліматичні умови вплинули найменшим чином і яка в структурі врожаю зернових займає близько 50%.

На сьогодні в області обмолочено майже 90% прогнозованих площ, зайнятих ранніми зерновими культурами, зібрано понад 750 тисяч тонн зерна. Практично завершено збирання озимої та ярої пшениці, гороху, наближається до завершення збирання врожаю озимого жита і ячменю.