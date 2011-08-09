При введенні ринку земель Держземагентство стане розпорядником близько 12 млн га
При введенні ринку сільськогосподарських земель Державне агентство земельних ресурсів України стане розпорядником близько 12 млн га земель державної власності.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Як зазначається в повідомленні, з введенням ринку земель у державну власність перейде близько 10-12 млн га землі, серед яких 3 млн га ріллі, 5 млн га сільгоспугідь іншого призначення, більше 330 тис. невитребуваних паїв і 1,8 млн га відвмерлої спадщини.
За словами глави відомства Сергія ТИМЧЕНКА, на Держземагентство і його територіальні органи будуть покладені нові функції - бути розпорядником земель сільгосппризначення державної власності.
Глава Держземагентства також зазначив, що спільно з Центром державного земельного кадастру проводиться робота по введенню автоматизованої системи кадастру, яка буде введена з 1 січня 2013 року.
За його даними, програмне забезпечення для запуску системи підготовлено і апробовано в трьох районах Вінницької області. При цьому наповнення інформаційної бази відбуватиметься у два етапи - внесення існуючої інформації і оцифровка архівів, а також внесення до 2020 року всієї оновленої та уточненою інформацією про земельні ділянки в межах кордонів України.