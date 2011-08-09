У Львові відбудеться Свято Хліба

21 серпня у Львові відбудеться VII Свято Хліба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, цього року всі, хто 21 серпня відвідає Музей народної архітектури та побуту на Чернечій горі у Львові, будуть мати можливість знову скуштувати смачний хліб та хлібобулочні вироби - адже саме тут проходитиме VII Свято Хліба.

«Вже всьоме Гільдія приватних пекарів та кондитерів Львівської області запрошує всіх прийти на Свято Хліба, яке відбудеться 21 серпня. Ми обіцяємо, що нинішні святкування подарують усім відвідувачам безліч позитивних вражень. Адже за шість років це смачне свято вже стало традиційним і з кожним роком все більш популярним у Львові, в області та за її межами. Щорічно погода сприяє, і відвідувачі охоче насолоджуються гарною українською музикою, куштують вироби пекарів та кондитерів, дегустують новинки та короваї, випечені найкращими майстринями цієї справи», - повідомили організатори святкування.

Однією з особливостей цьогорічного святкування стане культурна програма від представників національно-культурних товариств Білорусі, Литви, Греції, Німеччини та інших країн.

«Ми намагаємося своєю ініціативою переконувати пекарів і кондитерів з інших областей переймати цю справу і організовувати Свято Хліба у всіх куточках України. І нам це вдається, оскільки вже у 2010 році Свято Хліба почали в Івано-Франківську. А вже другий рік поспіль Свято Хліба проводиться у Рівному. Ми раді, що дане святкування набирає всеукраїнську силу. Щорічно Свято проводять і наші польські партнери - пекарі, які завітають у цьому році до нас із великою делегацією для того, щоб підтримати, поспілкуватися, обмінятися досвідом і просто відпочити», - розповіли організатори свята.