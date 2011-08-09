Аграрії вже намолотили 32,2 млн тонн зерна

В Україні на 8 серпня поточного року ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 10,6 млн га (94% від прогнозу), намолочено 32,2 млн тонн зерна при врожайності 30,4 ц/га (у 2010 р. - 24,7 ц/га).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства Україні.

Пшениця обмолочена на площі 6,4 млн га (95%), намолочено 21,8 млн тонн зерна при врожайності 34,2 ц/га. За даними міністерства, співвідношення продовольчої пшениці до фуражної складає в середньому 60% до 40%. Ячмінь обмолочений на 3,6 млн га (96% від прогнозу), намолочено 9,1 млн тонн зерна при врожайності 25,5 ц/га. Горох обмолочений на 252 тис. га (97%), намолочено 388 тис. тонн зерна, урожайність 15,4 ц/га. Жито зібрано на 245 тис. га (87%), намолочено 564 тис. тонн зерна при врожайності 23 ц/га.

Ріпак обмолочено на площі 773 тис. га (90%), намолочено 1,3 млн тонн зерна при врожайності 17,3 ц/га.

Крім того, повідомляється, що південні регіони почали збір пізніх круп'яних культур.

Гречка зібрана на площі 2,7 тис. га, намолочено 3,1 тис. тонн зерна при врожайності 11,2 ц/га. Просо обмолочено на площі 5 тис. га, отримано 9,2 тис. тонн зерна при врожайності 18,2 ц/га.

Нагадаємо, збиранню підлягає 12,1 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур та ріпаку.

Мінагропрод прогнозує урожай зерна в поточному році в обсязі 50 млн тонн.