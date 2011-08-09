Держава контролюватиме використання земель - Присяжнюк

Державні органи будуть контролювати обіг сільськогосподарських земель та їх використання.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час робочого візиту до Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Земля - ​​це не звичайний товар. Це товар, який обтяжений державними вимогами. Є норми навантаження на 100 га. Їх треба виконувати», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами глави Мінагропроду, головний пріоритет у питанні реалізації земельної реформи - забезпечення продовольчої безпеки держави. «Це питання виписане у директиві ООН. Тому реформою передбачені штрафні санкції та можливість конфіскації землі й перепродажу її іншому ефективному власнику», - сказав міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК також зазначив, що в разі продажу земельних ділянок, які входять до єдиного масиву і використовуються в сівозміні, їх продаж буде здійснюватися виключно за умови подальшого використання цих земельних ділянок в сівозміні до закінчення періоду ротації сівозміни.

Крім того, у першому читанні прийнятий Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів, яким пропонують запровадити механізм компенсації сільськогосподарським товаровиробникам витрат, понесених на виконання заходів з підвищення родючості грунтів, за умови позитивного балансу поживних речовин, а також відшкодування землекористувачами коштів до державного бюджету при негативному балансі.