В Україні зерно подешевшає, але на ціні хліба це не позначиться - експерт

Генеральний директор компанії "Зернопродукт МХП" Микола КУЧЕР прогнозує, що вартість зерна в Україні порівняно з минулим роком зменшиться, однак на вартості хліба зниження цін на зерно ніяк не позначиться.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

«Вартість зерна в порівнянні з минулим роком зменшиться. Думаю, вона буде коливатися на рівні 1 600 - 1 700 гривень за тонну пшениці 3-го класу», - прогнозує гендиректор "Зернопродукт МХП". На його думку, причиною тому стало введення мита на експорт зерна, а також скасування відшкодування ПДВ при цьому.

«Це, звичайно, вплине на рентабельність рослинництва в бік зменшення», - вважає М. КУЧЕР.

Він також зазначив, що на вартості хліба зниження цін на зерно ніяк не позначиться. «Думаю, що вартість хліба в роздрібній мережі просто не буде збільшуватися, але і зменшуватися теж навряд чи буде», - додав експерт.

Довідка УНІАН. "Зернопродукт МХП" створений компанією "Миронівський хлібопродукт" у 2005 році, займається вирощуванням сільськогосподарських культур, а також тваринництвом. До складу "Зернопродукт МХП" входять 17 філій у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській і Черкаській областях, які обробляють близько 120 тис. га сільгоспугідь.

90% акцій "Зернопродукт МХП" належить "Миронівському хлібопродукту", 10% - генеральному директору компанії Миколі КУЧЕРУ.