МінАП придбає у Херсонського машзаводу до 300 комбайнів для збиральної кампанії-2012

Міністерство аграрної політики і продовольства України придбає у ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» до 300 зернозбиральних комбайнів для використання у збиральній кампанії 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації з посиланням на відповідну заяву голови Херсонської ОДА Миколи КОСТЯКА.

Зокрема, домовленість про придбання зазначеної техніки була досягнута між міністром аграрної політики і продовольства Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ та власниками ХМЗ 3 серпня під час робочого візиту міністра на підприємство.

У повідомленні не вказується сума контракту і термін виконання контракту. Але, за інформацією міністра, зазначена техніка буде передана для експлуатації Державній продовольчо-зерновій корпорації України.

Також відзначимо, що мова йде про придбання нової серійної моделі зернозбирального комбайна виробництва ХМЗ - «Скіф». Заявлена заводом вартість комбайнів: «Скіф 230» - 1,17 млн грн., а «Скіф 250» - 1,25 млн грн.

Як повідомив на зустрічі з міністром власник ХМЗ Олександр ОЛІЙНИК, до кінця поточного року підприємство планує випустити до 100 одиниць таких комбайнів.

Довідка УНІАН. ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" було створено на базі виробничих потужностей ВАТ "Херсонські комбайни" у 2006 році.

Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить в структуру ТОВ "НВП "БілоцерківМАЗ" (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів "Славутич". З 2012 року підприємство повністю переходить на випуск комбайнів нового покоління «Скіф».