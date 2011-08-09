Гідрометцентр підвищив прогноз врожаю соняшника до 7,5 млн. тонн

Український гідрометеорологічний центр підвищив прогноз врожаю соняшника в поточному році до 7,5 млн. тонн проти 6,3 млн. тонн, прогнозованих раніше.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна АДАМЕНКО.

«Урожайність очікується в середньому по Україні на рівні 16,3 ц/га, а валовий збір може досягти 7,5 млн. тонн. Це може бути найбільший валовий збір за останні роки », - повідомила Т.АДАМЕНКО.

Вона зазначила, що попередній прогноз Гідрометцентру щодо урожаю соняшника становив 6,3 млн. тонн, але валовий збір збільшений за рахунок розширення площ посівів більш ніж на 400 тис. га, в порівнянні з попередніми даними, і доброго стану посівів.

Т.АДАМЕНКО повідомила, що на сьогоднішній день в цілому по Україні площі під соняшником дуже добре зволожені, незважаючи на те, що в кількох районах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей спостерігається посуха. Також культура отримує оптимальну кількість тепла.