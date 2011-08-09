У Кіровоградській області в липні найбільше подорожчали яйця, подешевшали - овочі

У Кіровоградській області в липні 2011 року найбільш суттєво подорожчали яйця (на 17,3%), подешевшали - овочі (на 31,5%).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Загалом, в порівнянні з попереднім місяцем, в області у липні на 2,1-5,6% подорожчали кава, хліб, цукор, м`ясо та м`ясопродукти, олія та рослинні жири.

На 31,5% подешевшали овочі, у тому числі, капуста - на 62,5%, буряк - 58,2%, цибуля - 46,4%, морква - 38,2%, картопля - 30,1%. На 0,5-2,3% знизилися ціни на молоко, масло, маргарин та фрукти. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,2%.

У сфері охорони здоров`я, в цілому, відбулося подорожчання на 0,2%, за рахунок підвищення вартості санаторно-курортних послуг - на 1,7%.

При цьому ціни на транспорт знизилися на 0,1%, за рахунок здешевлення пасажирських залізничних перевезень на 0,5%, вартості паливно-мастильних матеріалів на 0,3%.

Загалом, в липні 2011 року, порівняно з попереднім місяцем, індекс цін в Кіровоградській області склав 98,6%, з початку року - 103,7%.