Гідрометцентр прогнозує урожай цукрового буряка обсягом 18 млн. тонн

Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай цукрового буряка в 2011 році обсягом 18 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна АДАМЕНКО.

«Ми бачимо, що такі сприятливі агрокліматичні умови, які склалися на даний момент, дають мотив прогнозувати врожайність на рівні 330 ц/га і валовий збір буряку близько 18 млн. тонн», - сказала Т.АДАМЕНКО. Вона відзначила, що це перший, попередній прогноз урожаю цієї культури, і надалі він може бути відкоригований.

У Гідрометцентрі нагадали, що минулого року було зібрано 13,7 млн. тонн цукрового буряку, його врожайність становила 279 ц/га.