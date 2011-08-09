У Чернігівській області подорожчали тваринні жири та м'ясопродукти

У Чернігівській області в липні цього року найбільше подешевшали овочі, а подорожчали тваринні жири і м`ясопродукти.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

На споживчому ринку області у липні 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,4%. Найбільше (на 34,1%) подешевшали овочі, у тому числі капуста - на 69%, буряк - на 53,5%, огірки - на 41,5%, цибуля - на 38,3%, морква - на 37, 2%, картопля - на 35,6%, помідори - на 32,1%. Крім того, на 0,2-4,8% знизилися ціни на фрукти, какао і рис. Водночас, на 17,7% подорожчали тваринні жири, на 0,4-8% - яйця, м`ясо та м`ясопродукти, олія, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, цукор.

Зростання цін у сфері охорони здоров`я на 0,9% в основному зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 2%.

Ціни на транспорт в цілому зросли на 0,2%, що в першу чергу викликано зростанням вартості перевезень залізничним пасажирським транспортом на 0,9% та подорожчанням обслуговування та ремонту власних транспортних засобів на 0,7%.

Індекс споживчих цін (інфляції) у липні 2011 року в Чернігівській області становив 99,4%, в Україні - 98,7%; з початку року в області - 105,2%, в Україні - 104,6%.