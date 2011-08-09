На Донеччині з початку року 23 особи отруїлися грибами, з них 2 – смертельно

У Донецькій області за 7 місяців 2011 року 23 особи отруїлися дикорослими грибами, з них 2 – смертельно.

Про це повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Згідно з повідомленням, у Донецькій області станом на 1 серпня поточного року в містах Донецьк, Білозерське, Горлівка, Єнакієве, Костянтинівка, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, а також у Слов`янському районі було зареєстровано 13 випадків отруєнь дикорослими грибами з 23 потерпілими, з них троє - діти до 14 років. Летальний результат був зареєстрований у двох потерпілих.

В облСЕС зазначили, що за аналогічний період минулого 2010 року в регіоні було зареєстровано 14 випадків отруєнь з 18 потерпілими, 6 – з летальним результатом.