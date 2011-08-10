В річках Карпатського регіону очікується подальший підйом рiвнiв води

У зв`язку з паводковою хвилею в річках Карпатського регіону очікується продовження підйому рiвнiв води над рiвнями, зафіксованими на сьогоднішній ранок.

Як повідомляє прес-служба МНС, зокрема очікується підвищення рівня води в нижній течії Стрия на 1,7-2 м, 9-10 серпня – на Тисі та нижніх течіях її приток на 0,2-0,7 м, в нижніх течіях Боржави та Латорицi – на 1,8-2,5 м з початковим виходом води на заплаву.

Окрім того, на дiлянцi Днiстра Роздiл-Журавне можливе підвищення рівня води на 1,2-1,7 м, а 10 -12 серпня на дiлянцi Днiстра Галич - початок Днiстровського водосховища – на 1-1,5 м.