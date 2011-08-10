Мінагропрод ініціює стимулювання експортерів зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України стурбоване низькими обсягами експорту зернових в новому маркетинговому році та у вересні запропонує уряду розглянути питання про стимулювання експортних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, в липні - першій декаді серпня з України було експортовано 760 тис. тонн зернових, що на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У загальній структурі експорту 500 тис. тонн займав ячмінь. Як зазначив міністр, міністерство стурбоване такими низькими темпами експорту, які не корелюють з раніше заявленими прогнозами експорту в 2011/12 маркетинговому році (МР) з України 23 млн тонн зернових. У зв'язку з цим за підсумками серпня міністерство може ініціювати на рівні Кабінету міністрів запровадження механізмів стимулювання для експортерів. Одним з них, повідомив М. ПРИСЯЖНЮК, може стати першочергове відшкодування ПДВ для експортерів, що закуповують зерно безпосередньо у виробника.

«Ми хотіли б виступити з ініціативою, щоб ПДВ експортерам повертався, якщо він купив зерно безпосередньо у виробника. Це дуже важливо для нас», - сказав міністр, відзначивши при цьому, що дана ініціатива вже знайшла попереднє схвалення на рівні профільного комітету Верховної Ради, а також глави уряду Миколи АЗАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, за словами М. ПРИСЯЖНЮКА, експорт зерна з України у 2011-2012 МР може скласти до 23 млн тонн.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. - червень 2011 р.) склав 12,037 млн тонн, в 2009-2010 МР - 21 млн.тонн зерна, в 2008-2009 МР - 24,5 млн тонн.