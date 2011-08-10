Мінагропрод прогнозує урожай ранніх зернових на рівні 34 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує урожай ранніх зернових на рівні 34 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми прогнозуємо, що після завершення збирання - залишилося скосити на площі 500 тис. га - врожай ранніх зернових буде на рівні 34 млн тонн», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на 8 серпня ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 10,6 млн га (94% від прогнозу), намолочено 32,2 млн тонн зерна при врожайності 30,4 ц/га (у 2010 р . - 24,7 ц/га).