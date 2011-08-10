Урожай гречки у цьому році складе 370-380 тис. тонн - Присяжнюк

Урожай гречки в поточному році складе 370-380 тис. тонн. Про це сьогодні під час брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

«В цілому гречки в цьому році ми плануємо зібрати 370-380 тис. тонн. При цьому внутрішнє споживання у нас становить 160-180 тис. тонн в зерні. Тобто гречкою Україна буде забезпечена в цьому році з запасом», - повідомив М. ПРИСЯЖНЮК.

Він нагадав, що південні регіони Україна розпочали збирання пізніх круп'яних культур. Гречка зібрана на площі 4 тис. га, що становить 1% від прогнозу, намолочено 4,1 тис. тонн зерна при врожайності 10,2 ц/га. Просо обмолочено на площі 8,4 тис. га (5% від прогнозу), отримано 15,8 тис. тонн зерна при врожайності 18,7 ц/га.