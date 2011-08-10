Мінагропрод має намір ініціювати здешевлення міндобрив на внутрішньому ринку

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір ініціювати здешевлення мінеральних добрив на внутрішньому ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив сьогодні під час брифінгу в КМУ міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

У повідомленні прес-служби говориться, що вартість мінеральних добрив на внутрішньому ринку України за останні п`ять років зросла більш ніж втричі, і тепер значно перевищує вартість таких самих добрив за кордоном. За словами міністра, цю проблему урядовці вирішуватимуть вже найближчим часом.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що для збільшення валового виробництва зернових аграрії мають збільшити показники внесення живильних речовин, але виконанню цього завдання не сприяє динаміка цін на мінеральні добрива. «У 2006 році витрати на внесення мінеральних добрив на один гектар посівних площ становили 500 грн. У 2011 році, за прогнозом, ці витрати становитимуть 1 тис. 600 грн. Іншими словами, вартість мінеральних добрив за останні п`ять років зросла більш ніж утричі», – заявив міністр.

При цьому, за його словами, вартість однієї тонни мінеральних добрив на внутрішньому ринку становить 401 дол., а вартість експортованої тонни таких самих добрив – 300 дол. «Як наслідок, із 5,2 млн. тонн мінеральних добрив, які виробляються в Україні, лише 1,2 млн. тонн йдуть на внутрішнє споживання, а все решта – експортується», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також додав, що вже доповів про цю ситуацію прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ. «Ми сподіваємося, що найближчим часом це питання буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів, після чого будуть розроблені пропозиції щодо системи здешевлення добрив на внутрішньому ринку», – сказав міністр.

Повідомляється також, що сьогодні сільгоспвиробники продовжують закупівлю мінеральних добрив для внесення їх під урожай наступного року. Станом на 5 серпня, з урахуванням перехідних залишків, у наявності є 175 тис. тонн живильних речовин міндобрив, що становить 37% від заявлених.