АМКУ і виробники створять групу для вивчення коливання цін на молоко

Антимонопольний комітет України і виробники молочних продуктів ухвалили рішення про створення при АМКУ робочої групи для грунтовного дослідження ситуації, пов`язаної з коливанням ринкових цін на молоко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету. Таке рішення ухвалене сьогодні під час зустрічі заступника голови АМКУ Михайла РУСИНСЬКОГО з представниками Молочного комітету Європейською Бізнес Асоціації.

Крім того, за результатами зустрічі ухвалено протокольне рішення, яке визначає конкретні заходи, спрямовані на усунення недоліків у функціонуванні цього ринку, що виникають під час формування цін на молочну продукцію.

«Переконаний, що співпраця комітету і представників бізнесу в рамках діяльності робочої групи дозволить ефективно розв’язувати невідкладні проблеми розвитку економічної конкуренції в молочній галузі, а також оперативно реагувати на зміни в структурі ринку», – наголосив М.РУСИНСЬКИЙ.

Заступник голови комітету також відзначив, що увага органів Комітету на ринку молока залишається прикутою до попередження і припинення змов, зловживань монопольним становищем, випадків недобросовісної конкуренції.