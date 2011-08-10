Азаров за об'єднання експортних можливостей України, РФ, Білорусі й Казахстану на ринку зерна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідним об`єднання експортних можливостей України, Росії, Білорусі й Казахстану на світовому ринку зерна. Про це він заявив під час IX засідання українсько-російського форуму на тему "Друга хвиля світової кризи. Перспектива українсько-російських відносин", повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Ми могли б координувати свої позиції і щодо світових ринків. Особливо такі позиції, як, наприклад, експорт нашої продукції аграрного комплексу. Цього року експортний потенціал України приблизно 24 мільйони тонн зерна. У Росії, наскільки мені відомо, приблизно 35 мільйонів тонн. Казахстан має експортні можливості приблизно 15 мільйонів тонн. Складемо і одержимо дуже серйозну частку світового ринку. Тому виникає питання: як легше виходити на цей ринок - разом чи окремо?", - поцікавився прем`єр-міністр.