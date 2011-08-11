Курятина великих, вертикально інтегрованих підприємств відповідає нормам якості - результати дослідження

Курятина великих, вертикально інтегрованих підприємств відповідає нормам якості.

Такі результати перевірки якості курячого м'яса УНІАН повідомили в Столичному Інституті споживчих експертиз.

«Результати показали чітку тенденцію - великі, сучасні, вертикально інтегровані виробництва випускають якісну продукцію і мають при цьому інструментами контролю її якості в супермаркетах», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що були досліджені п'ять зразків продуктів з курятини (ціла тушка, стегенця, філе), з яких чотири придбано у великих супермаркетах, і один зразок - на ринку. В експертизі взяла участь продукція ТМ «Наша Ряба», ТМ «Гаврилівські курчата», ТМ «Агрофірма «Вільхівська», ТМ «Курка Чеботурка» і птахофабрики «Волочиськ», загальна частка яких на українському ринку становить близько 75% ринку.

Дослідження проводилося сертифікованою лабораторією досліджень хіміко-біологічних і радіологічних факторов УкрНДІ "Ресурс" Державного агентства резерву Україні.

Повідомляється, що в результаті аналізів один зразок - ТМ «Наша Ряба» («Миронівський хлібопродукт») в лабораторії визнали повністю якісним і придатним до вживання без побоювань. У всіх інших зразках, що проходили експертизу, були виявлені відхилення від норми з мікробіології (зокрема, з антибіотиків і наявності кишкової палички), що є невідповідністю нормативам Держстандарту, які нормують допуски для подібної продукції. Зокрема, кишкова паличка була виявлена ​​в курятині ТМ «Гаврилівські курчата» і ТМ «Курка Чеботурка». При цьому наголошується, що вміст кишкової палички в ГОСТі не нормується, оскільки передбачається, що продукт перед вживанням пройде певну термообробку (варіння, жарку, тушкування). Крім того, кількість мезофільних аеробних мікроорганізмів перевищила норму у всіх учасників тесту, крім ТМ «Наша Ряба». «Ці мікроби можуть бути віднесені до санітарно-гігієнічних індикаторів у меншій мірі, ніж інші санітарно-показові мікроорганізми. Проте продукти, в яких виявлено велику кількість таких бактерій, навіть непатогенних і таких , що не змінюють органолептичні показники, не можна вважати безпечними для здоров'я. Значна кількість життєздатних клітин у харчових продуктах свідчить або про недостатню термічну обробку сировини, або про не цілком ретельне миття та дезінфекцію обладнання, або про незадовільні умови зберігання, при яких розвиваються певні групи мікроорганізмів», - пояснили в повідомленні. Крім того, антибіотики були виявлені в одному зразку - ТМ «Курка Чеботурка», і в досить великій концентрації - 1,39 од./мл, при нормативі не більше 0,01 од./мл.

За фізико-хімічними показниками - кислотному і перекисному числу, в жодного учасника тесту не виявилося найвищої оцінки - ТМ «Гаврилівські курчата», ТМ «Вільхівська», ТМ «Курка Чеботурка» і «Волочиськ» підпали під категорію «сумнівна свіжість», але при цьому не вийшли за рамки ГОСТу. Курятина «Нашої Ряби» виявилася свіжішою ніж у конкурентів, але максимальний бал також не отримала. При цьому наголошується, що ці показники залежать не тільки від виробників, а й від умов зберігання продукції в магазинах.

«Незважаючи на порушення, виявлені в чотирьох зразках, їсти їх все ж таки можливо без особливого ризику, але за однієї умови. Ці продукти перед приготуванням їжі потрібно дуже ретельно промивати, а потім також ретельно піддавати тепловій обробці», - йдеться у повідомленні.