Завтра дощі пройдуть на півдні та заході України

12 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. В Одеській області та в Криму, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями пройдуть короткочасні дощі, гроза. На решті території - без опадів.

Про це УНІАН повідомили в українському Гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде переважати північний і північно-східний, 5-10 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині, східних і Дніпропетровській областях вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°, на решті території вночі 9-14°, вдень 22-27°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві та області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 23-25​​°.

11 серпня температура води в Чорному морі 20-25 °, Азовському морі 25-26 °, в Дніпрі біля Києва 21 °.