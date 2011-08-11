Азаров взяв участь у відкритті заводу з очищення насіння в Запорізькій області
Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ взяв участь у відкритті заводу з очищення елітного і репродуктивного насіння зернових і олійних культур ТОВ «Укрнасінняпром» у Запорізькій області.
Як передає кореспондент УНІАН, будівництво заводу було завершено в липні поточного року.
Довідка УНІАН. ТОВ «Укрнасінняпром» - завод з доопрацювання елітного і репродуктивного насіння зернових і олійних культур з використанням інноваційного енергозберігаючого обладнання виробництва компанії «Сімбріа» (Cimbria, Данія).
Підприємство створено 2 березня 2009 року.
Будівництво заводу почалося у червні 2010 року і було завершено в липні 2011 року.
Вартість проекту 5 млн євро. Окупність - 5 років.
Потужність заводу - 25 тис. тонн насіння на рік.
Підприємство буде забезпечувати сільгосптоваровиробників півдня України насінням зернових і технічних культур на рівні світових стандартів.
Підприємство входить в структуру агрохолдингу ТОВ «Торговий дім «Украгрпром».