Експортний потенціал зерна України цього року становитиме 24 млн. тонн - Азаров

Експортний потенціал зерна цього року в Україні становитиме 24 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю Запорізькому обласному телебаченню.

При цьому він зазначив, що Україна, Росія і Казахстан з урахуванням їх експортного потенціалу зерна можуть зайняти чверть світового ринку.

«24 млн. тонн цього року. Разом з Росією і Казахстаном ми можемо на себе взяти майже чверть світового експорту зерна», - сказав прем`єр.

Він також відзначив, що цього року урожай зернових в Україні очікується на рівні 50 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ під час IX засідання українсько-російського форуму на тему "Друга хвиля світової кризи. Перспектива українсько-російських відносин" заявив, що вважає за необхідне об`єднання експортних можливостей України, Росії, Білорусі й Казахстану на світовому ринку зерна.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА, експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році може становити до 23 млн. тонн.