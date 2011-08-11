У Полтавській області подорожчали яйця і соняшникова олія

У Полтавській області в липні 2011 р. подешевшали овочі та фрукти, подорожчали - яйця і соняшникова олія.

Про це УНІАН повідомили в Полтавському обласному управлінні статистики.

За їхніми даними, на споживчому ринку області у липні 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 2,4%. З продуктів харчування подешевшали овочі - на 34,1%, фрукти - на 4,2%, вершкове масло - на 0,4%. Водночас, подорожчали яйця - на 4,5%, соняшникова олія – на 2,9%, м`ясо і м`ясопродукти - на 2,4%, хліб - на 0,8%, молоко - на 0,7%, макаронні вироби , сир – на 0,5%, риба та продукти з риби - на 0,3%.

У сфері охорони здоров`я зниження цін у липні ц.р. на 0,1% стало наслідком здешевлення на 0,2% фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання.

Збільшення вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 1,6%) зумовило підвищення цін у транспорті на 0,7%.

На 0,4-1,0% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла, у сфері освіти, ресторанів та готелів, відпочинку і культури. На 0,1% знизилися ціни на одяг і взуття.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у липні 2011 року по Полтавській області склав 98,9%, з початку року - 104,5%, по Україні - 98,7% і 104,6% відповідно.