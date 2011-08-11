За кожну нову корову уряд обіцяє агропідприємствам 5 тис. грн.

Уряд має намір виплачувати аграрним підприємствам 5 тис. грн. за кожну нову корову продуктивністю понад 4,3 тис. літрів молока на рік.

Про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час поїздки до Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За наданою інформацією, уряд схвалив пропозицію Мінагропроду про виплату сільгосппідприємствам по 5 тис. грн. за кожну нову корову продуктивністю понад 4,3 тис. літрів.

На думку міністра, це буде хорошою мотивацією для збільшення поголів`я худоби і зростання обсягів виробництва молока.

Як сказав М.ПРИСЯЖНЮК, нарощування обсягів високопродуктивного молочного скотарства – головний пріоритет Мінагропроду у сфері тваринництва. «Цього року ми передбачили 500 млн. грн. на компенсації вартості будівництва або реконструкції ферм і ще 300 млн. грн. – на компенсацію відсотків за кредитами, взятими для будівництва ферм», – повідомив міністр.

Крім того, за його словами, продовжує діяти Програма з відшкодування аграріям коштів, витрачених на закупівлю у населення телиць для відгодівлі, у розмірі 7 грн. на кілограм живої ваги. «Сьогодні уряд докладає всіх зусиль, щоб стимулювати розвиток молочної галузі. Я думаю, вже з наступного року у нас є шанс поліпшити динаміку», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.