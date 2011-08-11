У Черкаській області в липні подешевшали овочі

У Черкаській області в липні 2011 року найбільше подешевшали овочі - на 34,5%. Водночас, на 6,6-1,2% подорожчали тваринні жири, яйця, масло, м`ясо і м`ясопродукти, цукор і хліб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, у Черкаській області на споживчому ринку в липні 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,5%. Найбільше (на 34,5%) подешевшали овочі, у т.ч. капуста - на 65,6%, буряк - на 62,5%, морква - на 47,8%, картопля - на 47,7%, цибуля - на 37,2%. Крім того, на 1,6-0,4% зменшилися ціни на фрукти, маргарин і масло.

Водночас, на 6,6-1,2% подорожчали тваринні жири, яйця, масло, м`ясо і м`ясопродукти, цукор і хліб.

Зростання цін у сфері охорони здоров`я на 2,1% відбулося за рахунок подорожчання консультативних послуг на 10%, діагностичних послуг - на 6%. Крім того, ціни на фармацевтичну продукцію підвищилися на 0,8%. Паливо та мастила зросли в ціні на 0,1%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін по Черкаській області в липні 2011 року становив 99,4%, з початку року - 103,9%.