У Дніпровському лимані на Миколаївщині виявлено загибель близько 1,5 тонни риби

У Миколаївській області поблизу села Іванівка Очаківського району у Дніпровському лимані, в прибережній зоні, виявлено загибель близько 1,5 тонни риби (бичок, карась).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Попередньою причиною загибелі риби є викид сірководню з глибинних шарів води, зазначається в повідомленні.

На місці події працюють представники СЕС, екологічної та рибної інспекцій області. Очаківською райдержадміністрацією організовано збір та утилізацію загиблої риби. Подія знаходиться під контролем Управління МНС у Миколаївській області.