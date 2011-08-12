З Прикарпаття за десять днів вивезуть усі 190 тонн отрутохімікатів

З Прикарпаття протягом 10 днів вивезуть усі понад 190 тонн отрутохімікатів.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, напередодні із села Матіївці Коломийського району розпочали вивозити фурами небезпечні агрохімікати, що накопичилися тут з радянських часів, на утилізацію (спалення) м. Катові це (Польща).

За словами першого заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василя ПЛАВЮКА, пестициди, гербіциди й інші небезпечні хімікати зберігаються у шести районах Івано-Франківської області. До Матіївців їх звезли начебто тимчасово у 2009 році. Однак, фірма, яка повинна була вивезти отрутохімікати, збанкрутіла. Зібрані з різних сіл Коломийщини небезпечні агроречовини залишилися нічийними на території колишньої райсільгоспхімії у Матіївцях. Всього їх тут 76 тонн.

На вивезення непридатних, заборонених до використання агрохімікатів, в тому числі дусту, з території Прикарпаття Мінприроди виділило 4,3 млн. грн.; заплановано вивезти усі понад 190 тонн.

На вивезення непотрібної агрохімії з усієї території України, як сказали представникам ЗМІ, виділено 24 млн.541 тис. грн.

Територію, на якій зберігалися отрутохімікати, дезінфікують.