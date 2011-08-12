Перелік продуктів харчування, які підлягають сертифікації, скоротять?

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) має намір скоротити перелік продуктів харчування, які підлягають обов`язковій сертифікації.

Відповідний проект наказу Держспоживінспекції затвердив Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, повідомили УНІАН у комітеті.

Зокрема, планується скасувати сертифікацію для продукції з низьким ступенем ризику і харчових продуктів, які відповідають технічним регламентам Всесвітньої торговельної організації (ВТО).

З переліку, зокрема, пропонується виключити: мінеральні, питні води в герметичній тарі; безалкогольні напої, води штучно мінералізовані та концентрати напоїв з терміном придатності не менше 30 діб, консерви та пресерви рибні, рибно-рослинні та з морепродуктів, в тому числі ікру ; рибу з терміном придатності більше 30 діб; рибу в`ялену, копчену, з терміном придатності більше 30 діб.

Проект наказу розроблено на виконання доручення Президента України.